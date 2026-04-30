Doctora Cordero lanza duro cuestionamiento contra Mara Sedini y propone candidata para reemplazarla en La Moneda

Doctora Cordero cuestiona a Mara Sedini y propone candidata para reemplazarla en La Moneda

Este jueves, la exdiputada María Luisa Cordero lanzó una dura crítica a la actual ministra vocera de Gobierno Mara Sedini, y propuso públicamente un nombre para asumir ese rol en la administración del Presidente José Antonio Kast.

A través de un mensaje dirigido al Mandatario, la exparlamentaria cuestionó el desempeño en la vocería y enfatizó la necesidad de contar con figuras con experiencia en cargos clave.

En esa línea, planteó que se debe evitar la improvisación y apostar por perfiles con trayectoria.

“En cargos tan importantes como la Vocería de Gobierno, deje personas competentes”, expresó, junto con remarcar la relevancia de una comunicación sólida desde La Moneda.

En ese contexto, Cordero propuso como eventual reemplazo a Ruth Hurtado, actual jefa de Gestión Ciudadana en la Presidencia y exsecretaria general del Partido Republicano.

Según argumentó, se trata de una figura de confianza del oficialismo, con carácter y experiencia para asumir el desafío.

La exdiputada destacó además el reconocimiento público de Hurtado, señalando que ha sido considerada entre las 100 mujeres líderes, lo que —a su juicio— respalda su perfil para encabezar la vocería.

Hasta ahora, no ha habido una respuesta oficial desde el Ejecutivo frente a estos planteamientos.