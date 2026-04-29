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Polémica por recorte a Desarrollo Social: ministra Sedini acusa campaña para “meterle miedo a la ciudadanía”

La vocera de Gobierno aseguró que no habrá pérdida de beneficios pese a revelarse un ajuste de más de $32 mil millones a la cartera liderada por María Jesús Wulf.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Cristobal Ramirez

En medio de la controversia por el recorte de más de $32 mil millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, salió al paso de las críticas y aseguró que no habrá disminución de beneficios sociales, apuntando directamente a quienes, según dijo, están generando alarma injustificada en la ciudadanía.

De acuerdo a lo publicado el pasado martes, ajuste presupuestario está formalizado mediante decreto y ha generado cuestionamientos desde distintos sectores, especialmente por su impacto en áreas como niñez, juventud y pueblos indígenas.

Sin embargo, desde el Gobierno han reiterado que se trata de una redistribución basada en subejecuciones y duplicidades. En concreto, durante una actividad en la región del Maule, la ministra Sedini fue enfática al abordar las versiones sobre eventuales impactos en programas sociales.

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“Voy a ser muy clara, lamentablemente hay personas que han estado intentando meterle miedo a la ciudadanía con cosas e información que no corresponde. El mensaje del Presidente Kast ha sido claro: no se van a cortar beneficios sociales”, expuso la vocera del Ejecutivo.

“Acá esta es una información que tiene que ver con el resguardo de la buena ejecución de los presupuestos y de los planes. No se van a cortar beneficios, sino lo que buscamos es hacer el Estado más eficiente y que los programas funcionen como corresponden”, agregó.

“Ningún recién nacido sin ajuar”

En esa línea, ejemplificó con el Programa de Apoyo al Recién Nacido, conocido como “ajuar”, uno de los que ha estado en el centro del debate. “En el caso del ajuar, la producción mensual, por ejemplo, son de 10.000 ajuares. La demanda en el 2025 día fueron aproximadamente 7.800. Estamos produciendo más. Lo que va a ocurrir es que vamos a seguir entregando a todos los niños que lo necesiten. Lo que pasa es que hoy día ha bajado la natalidad y no hay tanta demanda de esos ajuares”, precisó.

“Aquí voy a ser clara: no hay ningún recién nacido que se va a quedar sin un ajuar”, sumó la ministra Sedini, indicando que “estamos ajustando los programas a la realidad, a la subejecución, a la duplicidad de funciones. Estamos haciendo más eficientes los recursos. Nosotros protegemos a las personas, no a los sistemas.

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