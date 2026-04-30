Coke Hevia es uno de los comunicadores más conocidos en Chile, especialmente por su podcast “De Buena Fuente” que comparte con Sebastián Mella y el exfutbolista Nicolás Peric.

El periodista de DLT tomó la decisión de someterse a una restauración capilar tras una larga serie de apodos y memes en torno a la caída de cabello que estaba sufriendo.

Hevia completó su segunda sesión de tratamiento, que duró alrededor de dos horas. Ante esto, comentó que se siente “excelente, incluso mejor que en la primera, porque todo es más rápido”.

“Fue tan grande el cambio que tuve con la primera cirugía que todos me dicen ‘tú dale con todo para la segunda’. Todos estamos expectantes de ver cómo ahora sí se cierra el ciclo”, agregó.

Respecto a este tipo de cirugías se refirió el doctor Francisco Castellón, director de la Unidad de Restauración Capilar de Clínica Témpora, quien apuntó a un alza en este tipo de atenciones en los hombres.

“Este tipo de casos son bien comunes, porque hoy estamos viendo pacientes con clasificaciones de alopecia mucho más altas”, contó el profesional.

Castellón explicó que el procedimiento llevado a cabo se denomina FUE, que permite extraer folículos de forma más amplia en el cuero capilar.

“Estoy confiado en que los resultados van a ser evidentes y en poder cubrir la mayor parte de la zona que sigue calva”, cerró diciendo Hevia.