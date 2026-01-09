;

Anuncian primer Día de los Patrimonios en Verano: cuál es la fecha y dónde se pueden ver las actividades

La iniciativa se sumará a las otras fechas patrimoniales que hay en el año. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Gobierno de Chile

Esta semana se anunció el lanzamiento de la primera versión del Día de los Patrimonios en Verano 2026.

Dicho evento suele estar agendado en mayo, pero ahora desde el Gobierno sumaron esta nueva fecha impulsada por el Ministerio de Las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (Serpat).

El evento promete iniciar el año con cultura en distintos espacios de todo el país con una serie de actividades abiertas al público.

Mediante esta nueva instancia se busca “acercar la cultura a las familias chilenas durante el periodo estival”, señalan desde el Gobierno

¿Cuándo será el Día de los Patrimonios en Verano 2026?

La fecha en que se llevará a cabo el Día de los Patrimonios en Verano 2026, será el próximo sábado 31 de enero.

En dicha instancia, los interesados podrán asistir a una serie de actividades culturales gratuitas.

Como sucede en fechas anteriores, la semana previa al evento se podrá buscar todas las actividades que habrán disponibles en el portal del Día de los Patrimonios (disponible aquí).

Con esta nueva instancia, las actividades patrimoniales quedaron calendarizadas de la siguiente forma para el 2026:

  • Sábado 31 de enero: Día de los Patrimonios (DPC) en Verano 
  • Sábado 30 y domingo 31 de mayo: Día de los Patrimonios 
  • Sábado 22 de agosto: Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes 
  • Viernes 23 de octubre: Noche de Museos

