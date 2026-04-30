¿Cómo cambiar hábitos? Podium Podcast Chile estrena “En la práctica” del actor Jorge Arecheta

¿Pequeños hábitos que quieras mudar? Cumplir 40 años y la llegada de la paternidad suelen ser puntos de inflexión. Para el actor Jorge Arecheta, este proceso se convirtió en una búsqueda para entender por qué hacemos lo que hacemos y cómo podemos vivir mejor.

Ese camino personal hoy tiene nombre y fecha de estreno: “En la práctica”, el nuevo programa de Podium Podcast Chile que entregará cada sábado en la plataforma un espacio para la reflexión.

En ocho episodios, Arecheta se sienta a conversar frente a expertos y expertas de diversos ámbitos como Vivian Wanner, neuróloga especialista en trastornos del sueño, el consagrado deportista nacional, Tomás González, o el movimiento levantado por Manuela Iturrieta con “Zona Libre de Alcohol”, que explican el funcionamiento del cuerpo y la mente para abordar distintas problemáticas.

“¿Y si el bienestar fuera un proceso y no una promesa?”, se cuestiona Arecheta. “No buscamos soluciones mágicas, sino entender cómo pequeños ajustes en el sueño, el deporte o el uso del celular pueden cambiar radicalmente nuestra calidad de vida”. Estos son solo algunos de los temas que “En la práctica” aborda y presentará próximamente.

Con este lanzamiento, Podium Podcast Chile continúa expandiendo su catálogo hacia contenidos que combinan la relevancia de sus protagonistas, las reflexiones y aprendizajes que han adquirido, con un impacto social directo. Posicionando a este nuevo podcast como la guía esencial para quienes buscan un cambio real en sus hábitos.

“En la práctica” estará disponible semanalmente cada miércoles a las 18:30 hrs. Te invitamos a escuchar el primer capítulo en Youtube y Spotify de Podium podcast.