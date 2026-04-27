La UC se impone ante Barcelona de Ecuador por la fase de grupos de la Copa Libertadores / Hans Scott

Esta semana comienza la disputa de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, con la UC buscando redimirse de su complejo presente.

Todo considerando que los cruzados vienen de hilvanar dos derrotas seguidas en la Liga de Primera, ante Unión La Calera y en el Clásico Universitario ante la U de Chile.

Sin embargo, en el elenco precordillerano ahora buscarán reverdecer laureles a nivel continental, enfrentando a un Barcelona de Ecuador que aún no suma puntos en el grupo D, por lo que el choque en su estadio contra el cuadro de la franja asoma como decisivo para su futuro en el torneo.

Esto mientras la UC apunta a volver a sumar de visitante luego de sorprender en Brasil al imponerse ante Cruzeiro.

¿Quién transmite Barcelona vs UC por TV?

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Miércoles 29 de abril

EN VIVO | Barcelona 0-1 Universidad Católica | Estadio Monumental de Guayaquil

Goles: 0-1; 16′ Fernando Zampedri (UC)