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EN VIVO. La UC se impone ante Barcelona de Ecuador por la fase de grupos de la Copa Libertadores

El elenco cruzado busca sacudirse de su caída en el Clásico Universitario jugando Copa Libertadores. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

La UC se impone ante Barcelona de Ecuador por la fase de grupos de la Copa Libertadores

La UC se impone ante Barcelona de Ecuador por la fase de grupos de la Copa Libertadores / Hans Scott

Esta semana comienza la disputa de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, con la UC buscando redimirse de su complejo presente.

Todo considerando que los cruzados vienen de hilvanar dos derrotas seguidas en la Liga de Primera, ante Unión La Calera y en el Clásico Universitario ante la U de Chile.

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Sin embargo, en el elenco precordillerano ahora buscarán reverdecer laureles a nivel continental, enfrentando a un Barcelona de Ecuador que aún no suma puntos en el grupo D, por lo que el choque en su estadio contra el cuadro de la franja asoma como decisivo para su futuro en el torneo.

Esto mientras la UC apunta a volver a sumar de visitante luego de sorprender en Brasil al imponerse ante Cruzeiro.

¿Quién transmite Barcelona vs UC por TV?

El encuentro entre Barcelona y Universidad Católica lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de Chilevisión e ESPN Premium y también en la plataforma Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 29 de abril

EN VIVO | Barcelona 0-1 Universidad Católica | Estadio Monumental de Guayaquil

Goles: 0-1; 16′ Fernando Zampedri (UC)

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