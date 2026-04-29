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VIDEO. El momento de furia del “Cholo” Simeone tras empate en Champions League: el gesto que desató una pelea

El técnico del Atlético de Madrid encaró a un futbolista del Arsenal una vez finalizado el encuentro.

Felipe Romo

El momento de furia del “Cholo” Simeone tras empate en Champions League: el gesto que desató una pelea

Atlético de Madrid y Arsenal no se sacaron ventaja en el duelo de ida de las semifinales de la Champions League, disputado en el Riyadh Air Metropolitano.

Eso sí, una vez finalizado el compromiso, en medio de la salida de los protagonistas del terreno de juego, tuvo lugar una fuerte discusión entre el técnico local y un futbolista de los “Gunners”.

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El defensor británico Ben White pisó el escudo de los “Colchoneros” cuando se retiraba hacia camarines, lo que desató el enojo del “Cholo” Simeone, que encaró al futbolista.

La discusión escaló rápidamente y tuvieron que ser separados por los jugadores, entre los que se encontraba su hijo, Giuliano Simeone.

La vuelta entre Arsenal y Atlético de Madrid está programado para el próximo 5 de mayo en el Emirates Stadium, donde se definirá a uno de los finalistas del torneo continental.

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