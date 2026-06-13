Mujer muere baleada dentro de su casa en Pudahuel: atacantes la siguieron tras una discusión

Una mujer de 25 años murió este sábado tras ser baleada al interior de su domicilio en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana, en un violento ataque que también dejó a su pareja lesionada.

El hecho es investigado por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana junto a la Policía de Investigaciones (PDI).

Según los antecedentes preliminares, la víctima se encontraba junto a su acompañante cuando ambos regresaban a su vivienda luego de protagonizar una discusión con un grupo de sujetos que se movilizaban en un automóvil a pocas cuadras del lugar.

Minutos más tarde, los desconocidos habrían seguido a la pareja hasta su domicilio y abrieron fuego contra la vivienda.

La balacera terminó con consecuencias fatales. La mujer recibió un impacto balístico en el cráneo y falleció en el lugar, mientras que su pareja resultó herida por un disparo en una de sus piernas.

Fiscalía investiga homicidio consumado y posible homicidio frustrado

El fiscal del ECOH, Arturo Gómez, entregó detalles sobre la dinámica del ataque y confirmó que las diligencias apuntan a esclarecer tanto el homicidio de la mujer como las lesiones sufridas por su acompañante.

La autoridad explicó que “con su acompañante fueron a comprar a dos cuadras de este sector en donde tuvieron un problema con unos sujetos que se movilizaban en un automóvil, una discusión que no sabemos de qué naturaleza fue”.

Asimismo, detalló que los ocupantes del vehículo involucrado siguieron a la pareja hasta el domicilio, donde se produjo el ataque armado. De acuerdo con la investigación preliminar, los responsables habrían utilizado un arma semiautomática para efectuar los disparos.

Actualmente, la Fiscalía indaga el caso como un homicidio consumado y un eventual homicidio frustrado, debido a las lesiones sufridas por la pareja de la víctima.

Personal especializado del ECOH y de la PDI continúa desarrollando diversas diligencias para identificar y ubicar a los responsables. Entre ellas, se encuentra el levantamiento y análisis de cámaras de seguridad del sector, además de la recopilación de testimonios y evidencia balística.

La investigación permanece en curso y hasta el cierre de esta edición no se registraban personas detenidas por el crimen.