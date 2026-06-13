Acusan al “estilista de los famosos” de millonarias estafas: denuncias superarían los $50 millones

Javier Cruz Díaz, conocido como el “estilista de los famosos”, enfrenta una investigación por presuntas estafas que, según las denuncias presentadas, superarían los $50 millones.

El caso es indagado por la Fiscalía Metropolitana Oriente y contempla al menos cuatro denuncias de personas que aseguran haber entregado dinero al estilista para supuestos negocios e inversiones.

Según los antecedentes, Cruz Díaz habría promovido un supuesto convenio con la Municipalidad de Providencia para desarrollar un proyecto dirigido a vecinos de la comuna. Sin embargo, desde el municipio descartaron la existencia de cualquier acuerdo.

Las denuncias también apuntan a inversiones asociadas a viajes a Tacna, en Perú, donde el estilista prometía comprar productos para venderlos posteriormente en Chile con ganancias en corto plazo.

Una de las denunciantes acusa pérdidas cercanas a los $40 millones, mientras que otros casos sumarían alrededor de $8 millones cada uno.

Cruz Díaz, quien en redes sociales suele compartir fotografías con figuras del espectáculo, entre ellas la modelo Nicole Moreno, rechazó las acusaciones y aseguró que ha comenzado a devolver dinero.

Desde el entorno de Nicole Moreno aclararon que no existe ningún vínculo comercial o societario entre la influencer y el estilista, precisando que solo mantuvieron colaboraciones profesionales ocasionales.