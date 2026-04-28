José Antonio Neme lanza feroz acusación contra Kaminski: “Me perdonará su familia, pero tenía una obsesión...”

Francisco Kaminski vuelve a estar en el centro de la polémica. Este martes, el comunicador fue detenido en su departamento en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Además, en el domicilio del comunicador se encontraron sustancias ilícitas, específicamente marihuana.

Al respecto se refirió José Antonio Neme, quien en pleno matinal Mucho Gusto, emitió sin filtros su opinión de la situación de Kaminski.

“Independiente de que esta vez Kaminski sea requerido por la justicia por tener marihuana, él arrastra una historia, él tiene sobre sí querellas por estafa, por giro doloso de cheques y una historia con su entorno personal”, partió señalando Neme.

En esa misma línea, el periodista continuó y reveló antecedentes del comunicador: “Yo entrevisté a su exmujer, que fue antes de Carla Jara, y dice que a ella le llegó una orden de embargo, porque él había hipotecado la propiedad para pedir plata, porque parece que Kaminski, por alguna razón, y me perdonará su familia, tenía una obsesión por pedir plata”.

“No tenía idea de donde estaba parado el amigo”

Tras ello, Neme recordó una conversación que tuvo con Kaminski tras ser vinculado al caso del Rey de Meiggs.

“No tenía idea de dónde estaba parado el amigo. Yo sentí que había una especie de inconsciencia de la gravedad de lo que estábamos hablando, (estaba) pacífico, diciendo ‘bueno, sí, yo pedí un poco de dinero’, pero no entendía la profundidad de los temas”, recordó Neme.

El animador sostuvo que “a mí me da la impresión como que nos vendió que no entendía cómo funcionaba este negocio oscuro”.

Por último, el rostro de Mega sentenció: “La propia Carla Jara dejó entrever que tenía miedo de la gente con la cual Kaminski se estaba juntando. Tan amenazada se sintió que pidió protección en el momento en que estaba saliendo a la luz el tema del Rey de Meiggs“.