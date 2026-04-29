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Un campeón de América en 1991 vuelve a Colo Colo: así quedó el nuevo directorio de Blanco y Negro

La concesionaria que rige los destinos de Colo Colo definió a los integrantes de su nueva mesa directiva.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este martes, se desarrolla una nueva Junta de Accionistas de Blanco y Negro, instancia en la que quedó definida la nueva mesa directiva de la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo.

La reunión, realizada en el Estadio Monumental, se desarrolló en un contexto muy distinto al de citas anteriores. Por primera vez, Aníbal Mosa tuvo vía libre para conformar a la mayoría del directorio.

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Esto se concretó luego de que los representantes del bloque Vial-Ruiz Tagle —Ángel Maulén, Alfredo Stöhwing y Diego González— no se presentaran a la elección, en el marco de un acuerdo con Mosa para la venta de sus acciones mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

En ese escenario, la gran novedad fue la inclusión de Jaime Pizarro como uno de los nuevos directores. El exministro del Deporte durante el Gobierno de Gabriel Boric y campeón de la Copa Libertadores 1991 ocupará uno de los nueve asientos en la nueva mesa directiva.

Otro de los nombres que ingresó al directorio fue Nicolás Monckeberg. El abogado, académico y militante de Renovación Nacional (RN) fue diputado entre 2002 y 2018, presidente de la Cámara de Diputados entre 2012 y 2013, y ministro del Trabajo y Previsión Social durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

En tanto, el Club Social y Deportivo Colo Colo seguirá siendo representado por Edmundo Valladaresy Edison Marchant. Con esto, todo indica que Aníbal Mosa seguirá en la presidencia de Blanco y Negro, lo que debería oficializarse en las próximas horas.

Así quedó conformado el directorio de Blanco y Negro

Bloque de Aníbal Mosa

  • Anibal Mosa
  • Eduardo Loyola
  • Aziz Mosa
  • Jaime Pizarro
  • Nicolás Monckeberg
  • Paul Fontaine
  • Paloma Norambuena

Club Social y Deportivo Colo Colo

  • Edmundo Valladares
  • Edison Marchant

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