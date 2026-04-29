;

El otro golpe que podría recibir Francisco Kaminski tras ser allanado y detenido: “Lo más probable es que...”

Tras el operativo policial en su departamento, un nuevo problema lo podría complicar.

Javier Méndez

El otro golpe que podría recibir Francisco Kaminski tras ser allanado y detenido: “Lo más probable es que...”

El allanamiento y la detención de Francisco Kaminski podrían traerle una nueva consecuencia fuera del plano judicial.

Según reveló el programa Plan Perfecto de Chilevisión, vecinos del edificio donde hoy vive el comunicador en Las Condes estarían presionando para que abandone el inmueble, en medio del revuelo que dejó el operativo de la Policía de Investigaciones.

La empresa a cargo del edificio estaría evaluando cómo finiquitar su contrato de arriendo, luego de los reclamos surgidos por la exposición pública del caso y el impacto que eso tendría en el modelo de negocio del recinto, construido y administrado para renta.

Revisa también:

ADN

En la nota emitida por el canal, la periodista Constanza Ganem sostuvo que el malestar de los residentes no respondería solo al allanamiento, sino también a la presencia permanente de prensa y al nivel de exposición que arrastra el animador.

Según esa versión, el ambiente dentro del edificio se volvió especialmente incómodo tras el procedimiento policial realizado durante la madrugada del día martes. “Lo más probable es que lo echen próntamente”, dijo una vecina a CHV.

Recordar que Kaminski fue identificado como sujeto de interés en el marco de la “Operación Rey David”, una investigación por presunto lavado de activos vinculada a una automotora de Puente Alto. Aunque inicialmente él dijo estar en calidad de testigo, durante la noche del mismo martes la Fiscalía Metropolitana Sur aclaró que el animador figura como imputado en la causa.

Por ahora, no existe una confirmación pública de que el arriendo ya haya sido terminado ni tampoco una versión oficial del entorno del comunicador sobre esta eventual salida.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad