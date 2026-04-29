El otro golpe que podría recibir Francisco Kaminski tras ser allanado y detenido: “Lo más probable es que...”

El allanamiento y la detención de Francisco Kaminski podrían traerle una nueva consecuencia fuera del plano judicial.

Según reveló el programa Plan Perfecto de Chilevisión, vecinos del edificio donde hoy vive el comunicador en Las Condes estarían presionando para que abandone el inmueble, en medio del revuelo que dejó el operativo de la Policía de Investigaciones.

La empresa a cargo del edificio estaría evaluando cómo finiquitar su contrato de arriendo, luego de los reclamos surgidos por la exposición pública del caso y el impacto que eso tendría en el modelo de negocio del recinto, construido y administrado para renta.

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En la nota emitida por el canal, la periodista Constanza Ganem sostuvo que el malestar de los residentes no respondería solo al allanamiento, sino también a la presencia permanente de prensa y al nivel de exposición que arrastra el animador.

Según esa versión, el ambiente dentro del edificio se volvió especialmente incómodo tras el procedimiento policial realizado durante la madrugada del día martes. “Lo más probable es que lo echen próntamente”, dijo una vecina a CHV.

Recordar que Kaminski fue identificado como sujeto de interés en el marco de la “Operación Rey David”, una investigación por presunto lavado de activos vinculada a una automotora de Puente Alto. Aunque inicialmente él dijo estar en calidad de testigo, durante la noche del mismo martes la Fiscalía Metropolitana Sur aclaró que el animador figura como imputado en la causa.

Por ahora, no existe una confirmación pública de que el arriendo ya haya sido terminado ni tampoco una versión oficial del entorno del comunicador sobre esta eventual salida.