Detienen a tres extranjeros y un chileno por secuestro de empresario en San Miguel: tendrían vínculos con el Tren de Aragua

Durante este miércoles fue confirmada la liberación con vida de Jorge Vera, empresario de 84 años que permaneció secuestrado durante una semana, en un caso investigado por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo internacional.

El hallazgo se produjo durante la madrugada en la comuna de Colina, luego de que vecinos alertaran a Carabineros por un vehículo incendiado en un sitio eriazo. Al llegar al lugar, personal policial encontró al adulto mayor, quien señaló haber sido retenido desde el martes 21 de abril, cuando fue interceptado por desconocidos en la comuna de San Miguel.

Según los antecedentes, la víctima fue abordada por sujetos que se movilizaban en al menos tres vehículos, quienes lo obligaron a descender de su camioneta y lo trasladaron por la fuerza a otro automóvil, dándose posteriormente a la fuga.

Tras su liberación, Vera fue trasladado a un centro asistencial para constatar lesiones y posteriormente derivado a dependencias de la BIPE Antisecuestros en Ñuñoa.

Los detalles

En paralelo, se conocieron registros enviados por los secuestradores a la familia del empresario durante el cautiverio, con el objetivo de acreditar que se encontraba con vida.

Una de las imágenes lo muestra con el torso desnudo, mientras uno de los involucrados sostiene insumos asociados a la administración de una dosis, en circunstancias que aún están siendo investigadas. Las imágenes fueron difundidas durante esta jornada por el matinal Contigo en la mañana.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, confirmó que hay cuatro personas detenidas por su participación en el delito: tres ciudadanos extranjeros y un chileno. Además, indicó que las detenciones se realizaron mientras el secuestro aún estaba en desarrollo, lo que obligó a mantener la información bajo reserva.

“En la mañana se da alerta de un vehículo quemado y eso genera la concurrencia de Carabineros y también es ubicada esta persona”, señaló.

La autoridad policial recalcó que la indagatoria continúa en curso y no se descartan nuevas detenciones. “Es una investigación abierta, recién están los primeros pasos”, afirmó, agregando que el trabajo coordinado con la Policía Nacional de Colombia fue clave para el avance del caso.

Por ahora, no se ha confirmado si existió pago de rescate para concretar la liberación del empresario. En tanto, desde la PDI destacaron la colaboración de la familia durante el proceso.

“Lo importante es que está con vida. Siempre estuvimos interactuando con la familia, y quiero agradecer la disposición de ellos, que fue un elemento esencial en esta negociación”, concluyó Cerna.