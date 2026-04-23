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Crónica de un secuestro en Estación Central: el dramático rescate de la comerciante raptada desde su propio hogar

Tras ser abordada por cuatro sujetos y pasar horas en cautiverio, la mujer fue hallada en estado de shock por la PDI en un operativo que terminó con cuatro detenidos.

Mario Vergara

Crónica de un secuestro en Estación Central: el dramático rescate de la comerciante raptada desde su propio hogar

La rutina de una mujer peruana, dedicada al esfuerzo diario de la venta de ropa en Estación Central, se quebró de forma violenta el pasado miércoles.

Al llegar a su domicilio, lo que debía ser un momento de descanso se transformó en una emboscada: cuatro sujetos en un automóvil tipo sedán la interceptaron justo antes de entrar a su hogar. Bajo intimidación, fue obligada a subir al vehículo, iniciando un viaje forzado hacia un destino incierto en el sector poniente de la capital.

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El lugar de cautiverio fue una vivienda en la comuna de Cerro Navia. Allí, la víctima permaneció retenida mientras la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) y el equipo ECOH de la Fiscalía trabajaban contra reloj utilizando diversas técnicas investigativas para triangular su ubicación exacta.

El desenlace llegó la noche de este jueves. El personal de la policía civil irrumpió en el domicilio, encontrando a la mujer en un profundo estado de shock, pero finalmente a salvo de sus captores.

Detenidos y un arsenal

En el sitio, el operativo no solo logró la liberación de la comerciante, sino también la captura de los cuatro responsables directos: un grupo compuesto por dos chilenos y dos venezolanos (uno de ellos un menor de 17 años y el otro un adulto en situación migratoria irregular).

Entre las evidencias que quedaron como mudo testigo de la violencia del rapto, la PDI incautó un arma de fuego Versa calibre 9 milímetros con su carga completa, un arma de aire comprimido y otros elementos vinculados al delito. Mientras la víctima intenta recuperarse del trauma, los cuatro detenidos han sido puestos a disposición de la justicia para enfrentar su control de detención este viernes.

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