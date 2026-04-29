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La tasa de desocupación nacional subió a 8,9% en trimestre enero – marzo: mujeres rompen preocupante barrera

El INE entregó datos de empleo que son peores que hace 12 meses. La informalidad también trae malas noticias.

Gabriel Esteffan

La tasa de desocupación nacional subió a 8,9% en trimestre enero – marzo: mujeres rompen preocupante barrera

La tasa de desocupación nacional subió a 8,9% en trimestre enero – marzo: mujeres rompen preocupante barrera / Morsa Images

Malas noticias en el empleo: la tasa de desocupación en Chile llegó a 8,9% durante el trimestre enero - marzo de 2026, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

Esa cifra representa un ascenso de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (0,7%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,5%).

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Las personas desocupadas aumentaron 3,3%, incididas por quienes se encontraban cesantes (2,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (14,5%).

La informalidad sube

Las mujeres rompieron la preocupante barrera de los dos dígitos: la tasa de desocupación se situó en 10,0%, aumentando 0,5 pp. interanualmente, producto del ascenso de 1,8% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,2% registrado por las ocupadas; mientras las desocupadas se expandieron 7,4%.

La tasa de ocupación informal, otro indicador negativo, se ubicó en 26,5%, creciendo 0,7 puntos porcentuales en 12 meses. La mayor incidencia ocurrió en comercio (7,9%) e industria manufacturera (5,8%).

En 12 meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, descendió 0,1%; mientras que el promedio de horas trabajadas decreció 0,5%, llegando a 35,7 horas. Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue 38,4 y para las mujeres, 32,2 horas.

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