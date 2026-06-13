Una tragedia ocurrida este sábado en Brasil ha generado conmoción luego de que se difundieran imágenes del accidente que costó la vida a María Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años que murió tras caer cerca de 40 metros durante una actividad de rope jump en la denominada “Ponte do Esqueleto”, en la ciudad de Limeira, estado de São Paulo.

Según los antecedentes preliminares recopilados por la Policía Militar, publicados por G1 de Globo, la víctima fue lanzada desde la plataforma de salto sin estar conectada al sistema de seguridad.

Testigos aseguraron que los encargados de la actividad habrían olvidado sujetar la cuerda antes de iniciar el descenso. Un video registrado por asistentes muestra el momento en que la joven es impulsada al vacío y, segundos después, se escuchan gritos de alarma advirtiendo que faltaba la cuerda de seguridad.

Equipos de emergencia acudieron al lugar, pero la muerte fue constatada en el sitio debido a la gravedad de las lesiones.

Las imágenes han causado especial impacto debido a que horas antes del accidente María Eduarda compartió registros de la experiencia en sus redes sociales. Entre las publicaciones mostró la preparación para el salto, las pulseras de identificación de los participantes y fotografías del puente.

En uno de sus mensajes escribió de forma distendida: “¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar de un puente?”, frase que hoy ha adquirido un carácter especialmente dramático tras conocerse el desenlace.

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La investigación continúa para determinar las responsabilidades de lo ocurrido. De acuerdo con medios brasileños, seis personas vinculadas a la organización de la actividad fueron detenidas mientras avanzan las diligencias.

IMAGENS FORTES: Mulher de 21 anos morre após ser arremessada de uma altura de 40 metros em Limeira (SP) neste sábado. A vítima participava da prática de rope jump, mas foi lançada sem a corda para impedir o impacto com o solo. Cinco pessoas foram presas, sendo que duas estavam… — Renato Souza (@reporterenato) June 13, 2026

La empresa encargada del salto promocionaba la experiencia por cerca de 180 reales y mantenía nuevas fechas programadas para los próximos meses. Mientras tanto, la muerte de la joven ha reabierto el debate sobre los protocolos de seguridad en actividades extremas y la fiscalización de este tipo de eventos en Brasil.