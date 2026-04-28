Cecilia Pérez es la nueva presidenta de Azul Azul

Este martes se desarrolló la Junta de Accionistas de Azul Azul, donde se escogió al nuevo directorio de la orgánica que rige los destinos de la Universidad de Chile.

Entre una serie de temas que se debatieron, se consultó a los directivos por la construcción del estadio propio, ante lo cual Cecilia Pérez, entonces presidenta interina, planteó que “ojalá haya alguna autoridad que sea lo suficientemente valiente para atraverse a permitir la realización de este”.

También en la Junta de Accionistas se planteó la necesidad de tener una relación más cercana con la casa de estudios y también se criticó tanto la salida de Michael Clark así como la función del exintegrante del directorio de la ANFP, Mauricio Etcheverry, en el club.

Tras ello, se reunió el nuevo directorio, donde se conformaron las diversas comisiones que implica la organización de la U de Chile y también se escogieron a los nuevo líderes.

Por votación mayoritaria, Cecilia Pérez fue escogida como la nueva presidenta de Azul Azul, siendo la primera mujer en la historia en dirigir al elenco universitario laico.

En tanto, José Ramón Correa, segundo máximo accionista del club, quedó como vicepresidente de la orgánica.