Decretan prisión preventiva para acusado de atacar a su expareja y atropellar a carabinero en Valparaíso

La justicia decretó prisión preventiva para el hombre acusado de agredir con un arma cortopunzante a su expareja y de atropellar a un funcionario de Carabineros durante una persecución policial ocurrida en la comuna de Valparaíso.

El hecho se registró durante la mañana del viernes en el sector de Placilla, donde la víctima resultó herida en una pierna tras ser atacada por el imputado. Luego de que la mujer alertara a Carabineros, se inició un operativo para ubicar al sujeto, cuya localización fue posible gracias a que la afectada mantenía acceso a la ubicación en tiempo real de su teléfono celular.

La persecución se extendió por distintos puntos de la comuna y tuvo uno de sus momentos más graves en la Ruta 68, cuando el conductor ignoró las instrucciones policiales para detenerse y atropelló a un funcionario que intentaba bloquear su avance.

Autoridades buscan mantener acusación por tentativa de femicidio

Tras el atropello, el carabinero utilizó su arma de servicio en dos oportunidades, impactando la parte frontal de la camioneta en la que escapaba el sujeto. Finalmente, personal de la Tenencia Cordillera logró interceptarlo y detenerlo en el sector de La Pólvora.

La mujer lesionada fue trasladada al Hospital Carlos van Buren para recibir atención médica, mientras que el funcionario policial fue derivado inicialmente al mismo recinto asistencial y posteriormente trasladado al Hospital de Carabineros en Santiago. Ambos se encuentran fuera de riesgo vital.

Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso valoraron la medida cautelar decretada por el tribunal. Manuel Millones, representante de la entidad, destacó que existe conformidad con la prisión preventiva por los delitos investigados y afirmó: “Esperamos perseverar en la tentativa de femicidio en el caso de su expareja”.

La autoridad también recordó que el Ministerio de Seguridad Pública actúa como querellante en la causa y confirmó que el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, visitó al funcionario lesionado en Santiago para acompañarlo durante su recuperación y conocer su evolución médica.

El caso continúa en etapa de investigación, mientras el Ministerio Público busca reunir nuevos antecedentes para sustentar las imputaciones contra el acusado.