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Cristóbal Campos encuentra nuevo club en el fútbol chileno: “Ya tiene el alta médica para volver a jugar”

El exportero de Universidad de Chile se sumará a Glorias Navales, club de la Tercera División B. “Estamos a la espera de un certificado de la ANFP para que su arribo sea completamente oficial”, afirmó el directivo del club Vicente Obligado.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

A casi dos años del grave accidente automovilístico que le costó la amputación de su pie derecho, el portero nacional, Cristóbal Campos, está a un paso de volver a jugar en el fútbol profesional chileno.

El golero de 26 años tiene un acuerdo para sumarse a Glorias Navales, club de Viña del Mar que debutará en la Tercera División B, y solo resta la autorización de la ANFP para concretar su esperado retorno a la actividad.

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Así lo confirmó Vicente Obligado, directivo del elenco viñamarino, quien en diálogo con La Estrella de Valparaíso detalló la situación de Campos. “Ya tiene el alta médica para volver al fútbol y ahora estamos a la espera de un certificado para que su arribo sea completamente oficial”, afirmó el dirigente.

“Necesita de una autorización bien particular por parte de la ANFP para poder jugar por el tema de su prótesis. Lleva mucho tiempo preparándose”, agregó Obligado.

Por último, el directivo de Glorias Navales aseguró que “según los especialistas, puede jugar fútbol y esta semana va a empezar a entrenar con nosotros, a incorporarse al plantel y ya dentro de las próximas semanas podrá pelear el puesto con los arqueros del equipo”.

A la espera de la autorización de la ANFP, Cristóbal Campos podrá volver al fútbol profesional después de casi dos años. El último partido oficial que jugó el arquero fue el 1 de septiembre del 2024 por San Antonio Unido. Solo unas horas después sufriría el trágico accidente, que le significó la amputación de su pie derecho.

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