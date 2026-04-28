Tras 4 años en el canal, figura clave de TVN se despide de la estación televisiva: “Se cumple un ciclo”

Luego de cuatro años de trayectoria en la señal televisiva, este lunes un reconocido periodista se despidió de TVN.

Se trata de Rafael Venegas, periodista que ha dicho presente en diversos espacios de la estación pública como el matinal “Buenos días a todos” y el Festival del Huaso de Olmué.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, el comunicador señaló: “Son mis últimas horas en el Buenos Días a Todos, aquí estoy en la oficina del matinal. Está vacía, es tarde, estoy sacando todo para quien ocupe este puesto más adelante, encuentre impecable, limpiecito”.

“Y bueno, se cumple un ciclo, cuatro años y seis meses desde que llegué al matinal, en esta oficina trabajé hasta el día de hoy”, expresó Venegas.

En esa misma línea, el comunicador enfatizó: "Vine a cerrar este ciclo hermoso que comenzó en el Buenos Días a Todos y continuó hacia las noticias de la mañana, y terminó en las noticias del fin de semana y en Zona de Control".

Por último, el periodista mencionó: “Gracias TVN, gracias a la televisión pública, gracias Televisión Nacional de Chile, hasta siempre”.

Diversos rostros de TVN comentaron la publicación de Rafael Venegas. Tal fue el caso de María Luisa Godoy, quien escribió: “Te vamos a echar de menos querido, todo el éxito en lo que se venga”.

Por su parte, Carla Jara le comentó: “Que pena, Rafita, te extrañaré. Gracias por las conversas, las risas y las copuchas. Nos vemos pronto”.