Buenos días a todos dedicó parte de su emisión de este martes a conmemorar los 14 años del accidente aéreo en Juan Fernández, tragedia ocurrida el 2 de septiembre de 2011, donde perdieron la vida 21 personas, entre ellas Felipe Camiroaga y miembros del equipo del programa.

Eduardo Fuentes y Monserrat Álvarez, conductores del espacio, fueron los encargados de abrir el homenaje.

La periodista señaló: “Hoy día, sin dudas, es un día de especial dolor y de recuerdos para Chile y para qué decir, lo que es para Televisión Nacional, para TVN. Ya son 14 años los que han transcurrido desde el fatal accidente de Juan Fernández”.

Tras ello, agregó: “21 personas perdieron la vida, 21 familias que hasta el día de hoy lloran a estos seres queridos que perdieron la vida en un accidente que muchas veces resulta inexplicable, a pesar de todo lo que se ha investigado. Pero que cualquier tipo de investigación no da consuelo”.

Además, remarcó que “es por eso que hoy día hemos querido, por cierto, no pasar por alto una fecha tan sentida, tan significativa, tan triste también”.

El homenaje de Eduardo Fuentes a los difuntos trabajadores de TVN

Posteriormente, Eduardo Fuentes dijo: “A las familias de Carolina Gatica, Rodrigo Cabezón, Silvia Sylvia Slier, Roberto Bruce y Felipe Camiroaga, compañeros de trabajo y de profesión, que fallecieron aquel día, nosotros les mandamos un abrazo fraternal, en nombre de todos quienes hacemos hoy en día el Buenos días a todos y en nombre de aquellos que han formado parte de Televisión Nacional”.

“A los 21 fallecidos y sus familias también extendemos ese abrazo cariño en estos 14 años, que terminamos de esta manera, con un recordatorio a su memoria, porque iban a entregar lo mejor de sí, lo mejor de su trabajo, de su profesionalismo, para contarle al mundo lo que estaba ocurriendo ahí en Juan Fernández, con este desafío que tenían de Levantar Chile”, complementó.

Por último, el conductor de TVN concluyó: “Y en esa misión es que ellos encuentran la muerte. Desde acá nuestro cariño y homenaje a cada uno de ellos”.