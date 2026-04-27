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La despidieron en vivo y se emocionó hasta las lágrimas: querida periodista de TVN confirma salida del canal

“Vamos a compartir, en estos minutos finales, una noticia que a nosotros nos tiene súper tristes”, se sinceró Carla Zunino en pantalla.

Javier Méndez

La despidieron en vivo y se emocionó hasta las lágrimas: querida periodista de TVN confirma salida del canal

La despidieron en vivo y se emocionó hasta las lágrimas: querida periodista de TVN confirma salida del canal / Captura

Esta semana, y a través de un emotivo momento en vivo, se confirmó una nueva baja en Televisión Nacional de Chile (TVN).

A primera hora del lunes, durante el programa 24 Tu Mañana, le dijeron adiós a la periodista Sofía Norman.

“Vamos a compartir, en estos minutos finales, una noticia que a nosotros nos tiene súper tristes. Para este equipo no es una buena noticia, para ti sí y te queremos desear todo el éxito del mundo”, afirmó la conductora Carla Zunino.

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“Se nos va nuestra Sofi Norman hoy día. Muy merecido, porque es muy talentosa, porque es rigurosa, porque maneja las noticias internacionales como nadie. Así que nada más que desearte todo lo mejor, te va a ir increíble”, siguió la comunicadora, antes de darle un abrazo a su colega.

Luego entró en escena el editor del espacio para darle un ramo de flores a Norman y coronar el emotivo momento. Ella no pudo evitar emocionarse ante las muestras de cariño matutino.

Luego, la periodista de 28 años entregó algunas palabras: “(Quiero) agradecerle al equipo. El equipo de la mañana me recibió hace casi seis años ya, en la práctica, entonces agradecer el cariño y el trabajo”.

“Somos los que estamos a esta hora, (pero) hay muchos también en terreno que te mandan cariño, que te mandan mucha buena onda y buena energía. Sofi, estas puertas van a quedar abiertas, quién sabe. Este mundo es muy redondo, ojalá que algún día vuelvas, pero en lo inmediato que te vaya muy bien. Te juro que te vamos a extrañar mucho”, cerró Zunino.

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