“Se enojó porque no quise tener relaciones”: Pamela Leiva revela el calvario que vivió con su expareja

La comediante Pamela Leiva generó impacto luego de revelar una serie de episodios de violencia que vivió con su expareja, el “garoto” Alexander Conceicao.

Todo se originó en medio de un diálogo que tuvo la humorista con Daniel Fuenzalida, en el programa El Medio Día de TVN. Durante el programa, Leiva contó que, durante su relación con el garoto, tuvo que “callar y aguantar muchas cosas”.

“Yo viví episodios fuertes con esta persona y si no llamé a Carabineros, era porque no quería verme expuesta en la opinión pública”, confesó Leiva.

Los episodios de violencia que vivió Pamela Leiva con su expareja

Entre las revelaciones que hizo la comediante, detalló que su expareja “era muy celoso, psicópata. Me registraba la casa entera y escondía ropa de él en mi closet... me estuvieron haciendo hasta brujería”, recordó. Más adelante, Pamela Leiva contó que vivió una serie de episodios de violencia. “Yo tuve episodios de violencia con él, de violencia física”, dijo.

“Yo cada vez que lo quería cortar, empezaba con amenazas de que la vida sin mí no valía la pena, que él ya no daba más, y empezaba a subir mensajes a Instagram de que ya no quería vivir más, que iba a acabar con su vida. O, por ejemplo, cuando estaba en mi casa, yo vivo en un piso 15 y se iba al balcón y empezaba como a tirar el cuerpo, como a poner el cuerpo en el balcón”, indicó Leiva.

De hecho, la comediante contó que “estábamos terminados, pero aún así yo se lo agradecí mucho y yo me fui a acostar y él se enojó mucho porque yo no quise acceder a tener relaciones sexuales con él esa noche y me empezó a hacer un escándalo terrible, terrible, terrible. Yo lo echo de mi casa, él no se va, yo me voy a trabajar en la mañana, hago mis cosas, en la tarde vuelvo y él vuelve a mi casa, vuelve con comida”.

“Me daban miedo sus agresiones, y yo tuve varios episodios de agresiones con él, donde yo me defendí y de hecho la última discusión que yo tuve con él, yo me paré arriba de mi cama para poder ponerme sobre él, a la altura de él, porque él me intimidaba, entonces era mi instinto de supervivencia, porque yo nunca me voy a dejar pegar por un hombre”, reveló.

Por último, Pamela Leiva hizo un mea culpa y mencionó que “yo el error que cometía es que yo le contestaba igual los mensajes y era por miedo, porque no quería escándalo, porque se podía filtrar algo a la prensa y porque también a mí me daba miedo él, es un hombre que mide un metro noventa”.