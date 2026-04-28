Reconocida animadora se desahoga sin filtro tras su salida de TVN: “Siento que el canal no me valoró”

Una abrupta salida de las pantallas de TVN fue la que tuvo Ivette Vergara a fines del 2024, cuando la señal pública no le renovó su contrato.

En conversación con Es hora de Innovar, de TV+, la comunicadora se refirió a diversos temas relacionados a su carrera televisiva, en donde le dio un espacio a su salida de TVN.

Cabe recordar que la periodista fue parte del área deportiva del canal público, en donde tuvo un rol en la cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

No obstante, desde TVN no le renovaron su contrato. “No me sorprendió que no me renovaran el contrato, lo que me sorprende es la forma. Siento que el canal no me valoró”, sostuvo.

“Lo dije en su momento y lo reitero, me parece súper insensato que nuevamente el área deportiva del canal fueran solo hombres. Históricamente siempre fueron puros hombres”, agregó.

En esa misma línea, Ivette Vergara confesó: “Es más, no tenía que ver con mi contrato, yo estaba dispuesta a hacer un esfuerzo de cualquier índole por quedarme, sentía que las mujeres, en nuestro rol como periodistas deportivas, tenemos mucho que aportar”.

Por último, la comunicadora manifestó que “aún me gustarían cumplir un par de sueños profesionales, los que serían cubrir unos Juegos Olímpicos o una Copa del Mundo”, reveló.