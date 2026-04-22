Pamela Leiva relata como su dentista se convirtió en su pololo: “Nos dijimos ‘mi amor’ y nos daba risa...”
La actriz dio a conocer a su nueva pareja públicamente y la historia detrás de su romance.
Pamela Leiva sorprendió a Chile durante la emisión de “El Desestrece” de T13, donde presentó a su nueva pareja Leonel Vargas, quien fue su dentista y una amistad que se extendió por años.
En conversación con LUN, la actriz profundizó en cómo afloró esta relación y su historia junto a él.
“Lo conocí como paciente (…) entre consultas nos fuimos haciendo amigos. Empezamos a compartir y salir. Es full apañador y contenedor. Me cuida mucho. Siempre fue así como amigo pero ahora eso se siente distinto en esta nueva etapa”, contó Leiva.
La también comediante contó que compartió una larga amistad con Vargas, quien la acompaño a importantes eventos sociales como los matrimonios de Andrea Dellacasa o Marité Matus.
“Él tenía polola, yo igual tenía una historia por ahí, y nosotros full amigos. Viajamos un par de veces y siempre juntos para arriba y para abajo”, explicó.
Sin embargo, todo dio un giro en 2025 durante un viaje a Viña del Mar y Brasil: “Me comenzó a tirar los cortes. Nos empezamos a hacer ojitos y nos dimos la oportunidad”.
“Siempre tuvimos miedo de dañar la amistad, pero asumimos que a los dos nos pasaban cosas y nos dimos la oportunidad. Es que sobre todo nos tenemos mucho cariño. Es una relación muy bonita”, cerró Leiva.
