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Extranjero vino a Chile, dijo que Santiago era como Europa y destacó 5 cosas que no todos valoran: “A otro nivel”

El creador de contenido @soygabodunn destacó diversos aspectos del país. Según planteó, otras naciones de Sudamérica no cuentan con la misma realidad.

Javier Méndez

Extranjero vino a Chile, dijo que Santiago era como Europa y destacó 5 cosas que no todos valoran: “A otro nivel”

Extranjero vino a Chile, dijo que Santiago era como Europa y destacó 5 cosas que no todos valoran: “A otro nivel” / Captura

“Estoy en Chile, el que según muchos es el país más cercano al primer mundo en Sudamérica”, con esa frase parte un video viral subido por el creador de contenido extranjero @soygabodunn, quien se deshizo en elogios para el territorio durante una visita.

El ejercicio propuesto fue simple: mostrar las cinco cosas que, a su criterio, elevan al país “a otro nivel”. Según él, caminar por las calles de Santiago es similar a hacerlo por Europa. “No me siento en Sudamérica”, insistió al estar cerca del Palacio de La Moneda.

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Estas son las 5 cosas que más sorprendieron a extranjero en Chile

  1. El metro de Santiago: aseguró que era el mejor de América y eso que no mostró las líneas más modernas del servicio.
  2. La comodidad de pagar con tarjeta: “No importa que compres, puedes pagarlo con una tarjeta de crédito”, destacó.
  3. La educachión vial: Por lo que pudo ver, la gente respeta más que en otros países del Cono Sur. “En Sudamérica eso no pasa muy seguido”.
  4. Las marcas internacionales: Al visitar el mall Cenco Costanera, no ocultó su sorpresa ante la variedad de opciones disponibles en el comercio.
  5. Los sueldos: “Chile tiene uno de los salarios mínimos más altos de Sudámérica”, afirmó.

Entre los comentarios, diversas voces foráneas radicadas en esta parte del mundo coincidieron con lo expuesto por el influencer, quien también subió un video a YouTube ampliando la radiografía. “Así es La MEJOR Ciudad Para VIVIR de Sudamérica”, se titula aquel registro.

“Tengo 5 años en Chile y es un hermoso país. Lo quiero y agradezco”, dijo una usuaria de Instagram.

“Eso es lo mágico de Chile: detalles, paisajes y experiencias que no se explican… se viven”, afirmó la cuenta de Chile Travel.

Revisa el video a continuación:

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