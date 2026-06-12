Estudio con 9 millones de adultos asocia el 99% de los ataques cardíacos a estos cuatro factores de riesgo

Los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares registran indicadores de alerta previa en la casi totalidad de los pacientes afectados. Un macroestudio de seguimiento a largo plazo, elaborado con los registros de salud de más de 9 millones de adultos en Estados Unidos y Corea del Sur, determinó que el 99% de las personas que experimentaron un evento cardiovascular grave presentaban al menos uno de los cuatro factores de riesgo clínicos modificables de manera anticipada.

La investigación, difundida por la revista del Colegio Americano de Cardiología, acota que este pliego de condiciones médicas preexistentes contempla de forma exclusiva la presión arterial alta, el colesterol elevado, los niveles altos de azúcar en la sangre y el tabaquismo, ya sea en condición pasada o presente. Incluso en el segmento de mujeres menores de 60 años, considerado estadísticamente como el grupo demográfico con menor susceptibilidad a estos cuadros, el 95% de los episodios estuvo directamente vinculado con alguna de estas cuatro variables descritas.

La hipertensión arterial se consolidó como la condición más recurrente en los historiales clínicos. En ambos países evaluados, más del 93% de los individuos que sufrieron un infarto agudo de miocardio, un derrame cerebral o un cuadro de insuficiencia cardíaca registraban diagnósticos previos de presión alta. El autor principal de la publicación, el cardiólogo Philip Greenland de la Universidad Northwestern, señaló que la evidencia desacredita las tesis sobre el incremento de patologías cardiovasculares insidiosas sin origen aparente, atribuyendo dichos postulados a probables omisiones de diagnósticos sutiles en los exámenes del pasado.

Diferencias de género en el origen de los infartos

En paralelo, un estudio complementario desarrollado por científicos de la Clínica Mayo en Estados Unidos analizó 1.474 casos de infarto en personas de 65 años o menos para determinar la causa biológica principal de cada emergencia. Los resultados expusieron una marcada diferencia según el género del paciente: mientras el 75% de los ataques cardíacos en hombres obedeció a la tradicional aterotrombosis (obstrucción arterial por coágulos de sangre), en el segmento femenino este mecanismo representó apenas el 47% de los casos.

De acuerdo con el catastro, el 34% de los infartos de miocardio en mujeres se debió a un Infarto de Miocardio Secundario por Desequilibrio entre Oferta y Demanda (SSDM). Este cuadro clínico consiste en un desajuste en los niveles de oxígeno requerido por el músculo cardíaco, el cual es gatillado por factores de estrés sistémico ajenos a las arterias, tales como cuadros infecciosos severos o episodios de anemia.

El resto de los incidentes evaluados en la muestra femenina se vinculó a disecciones espontáneas de las arterias coronarias (SCAD) —afección caracterizada por desgarros en las paredes arteriales con acumulación de flujo sanguíneo— y a embolias originadas en zonas remotas del cuerpo. Al respecto, la cardióloga Claire Raphael enfatizó que comprender el motivo exacto del evento es indispensable para evitar terapias erróneas o perjudiciales, marcando la diferencia entre el éxito de la recuperación de la paciente y el riesgo latente de sufrir una recaída médica.