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VIDEO. Todo quedó grabado: periodista denuncia acoso de un hincha durante cobertura del Mundial 2026

El hecho ocurrió a las afueras del Estadio Azteca tras el debut de México en el Mundial. La reportera difundió el video y apuntó contra el responsable.

Daniel Ramírez

@mont_gomez14

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Montserrat Gómez, periodista mexicana, sufrió una situación de acoso mientras realizaba un despacho a las afueras del Estadio Azteca, luego de la victoria de México por 2-0 ante Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026.

Mientras la reportera hacía su trabajo, un fanático mexicano se acercó por detrás y la tomó de la cintura sin su consentimiento. La comunicadora, visiblemente incómoda, apartó al hincha y continuó con su labor.

Posteriormente, Gómez denunció lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde compartió las imágenes del incidente y publicó un contundente mensaje sobre la situación que vivió.

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“Me encontraba grabando un reporte de cómo le fue a México en su debut en esta gran fiesta del fútbol y llegó este pseudo aficionado, creyendo que podía tocarme sin mi consentimiento (ustedes lo pueden ver en el video y las fotos)”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram.

“Para él simplemente fue un acto ‘gracioso’, pero para mí fue una falta de respeto como profesional y sobre todo como mujer. No es posible que en pleno 2026, esto siga sucediendo”, agregó.

“Afortunadamente, tengo su cara claramente capturada en video y aquí lo dejo porque, si lo conocen, quiero que sepan que es un acosador”, concluyó Montserrat Gómez.

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