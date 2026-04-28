Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de abril, y quién transmite por TV? / Agencia Uno

Hoy, martes 28 de abril, comienza la disputa de la tercera fecha de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

En esta jornada habrá presencia nacional en ambas competencias.

¿Quién juega Copa Libertadores por Chile hoy 28 de abril?

Coquimbo Unido disputará su segundo partido de visitante en el torneo enfrentando a Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro desde las 22:00 horas.

El choque por el grupo B será transmisión de ADN Deportes y por TV en las señales de ESPN y la plataforma Disney+.

¿Quién juega Copa Sudamericana por Chile hoy 28 de abril?

En una agenda cargada, Audax Italiano comenzará la acción nacional por este torneo visitando a Barracas Central en el Estadio Florencio Sola desde las 20:00 horas, enfrentamiento que será transmisión de ADN Deportes y por TV en las señales de ESPN y Disney+.

Luego, a contar de las 20:00 horas, en el estadio Codelco El Teniente, O’Higgins enfrentará a Boston River de Uruguay, juego que será cobertura de ADN Deportes y por TV en las señales de ESPN y Disney+.