;

Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de abril, y quién transmite por TV?

Este miércoles arranca la tercera fecha de la fase de grupos de los dos torneos continentales, con chilenos involucrados en ambos campeonatos durante la jornada.

Carlos Madariaga

Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de abril, y quién transmite por TV?

Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 28 de abril, y quién transmite por TV? / Agencia Uno

Hoy, martes 28 de abril, comienza la disputa de la tercera fecha de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

En esta jornada habrá presencia nacional en ambas competencias.

Revisa también:

ADN

¿Quién juega Copa Libertadores por Chile hoy 28 de abril?

Coquimbo Unido disputará su segundo partido de visitante en el torneo enfrentando a Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro desde las 22:00 horas.

El choque por el grupo B será transmisión de ADN Deportes y por TV en las señales de ESPN y la plataforma Disney+.

¿Quién juega Copa Sudamericana por Chile hoy 28 de abril?

En una agenda cargada, Audax Italiano comenzará la acción nacional por este torneo visitando a Barracas Central en el Estadio Florencio Sola desde las 20:00 horas, enfrentamiento que será transmisión de ADN Deportes y por TV en las señales de ESPN y Disney+.

Luego, a contar de las 20:00 horas, en el estadio Codelco El Teniente, O’Higgins enfrentará a Boston River de Uruguay, juego que será cobertura de ADN Deportes y por TV en las señales de ESPN y Disney+.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad