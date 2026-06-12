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Dani Ride se sincera tras lanzar “Diva del Pop”: “Me refugié en la pista de baile, mientras por dentro estaba llorando”

El artista aseguró que su nuevo disco nació en medio de la frustración y las dudas, transformándose en una catarsis personal tras años de presión profesional.

Nelson Quiroz

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Tras tres años de trabajo, Dani Ride finalmente presentó Diva del Pop, su cuarto álbum de estudio y uno de los proyectos más personales de su carrera.

El cantante chileno confesó que el disco nació en medio de un período marcado por la frustración, las dudas y la presión de alcanzar una versión idealizada del éxito. “Todos tenemos una diva del pop adentro, un objetivo difícil de conseguir. Muchas veces uno se fija más en los fracasos que en los logros. Y eso me pasó con este disco. Estaba en el hoyo, en realidad”, reconoció en conversación con ADN.cl.

El artista explicó que el álbum busca derribar la idea de que el pop es un género superficial. Aunque las canciones están cargadas de ritmos bailables y una estética brillante, las letras abordan temas como la salud mental, el desamor, el karma, las estafas y los excesos.

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“Se pueden decir cosas profundas bailando. Yo me refugié en la noche, en la pista de baile, mientras por dentro estaba llorando”, reflexionó. Uno de los ejemplos más evidentes es Frasquito Amarillo, tema donde aborda experiencias personales relacionadas con la vida nocturna y las dependencias.

Ride también reconoció que exponer esas vivencias le generó temor. “Da pudor porque lo escucha tu mamá, tu papá, tu familia. Pero es parte de ser artista”, afirmó. Según explicó, el disco representa una especie de catarsis luego de atravesar un complejo período profesional tras el éxito de su trabajo anterior, reconocido incluso por los Latin Grammy y Billboard. “Era muy heavy mirarme al espejo y lograr la imagen de la diva del pop, pero no sentirlo realmente”, señaló.

El lanzamiento llega acompañado de 123 Karma, colaboración con la banda Q’ARE y focus track del álbum. Para Dani Ride, el proyecto marca el cierre de una etapa y el comienzo de una versión más honesta de sí mismo. “La mejor venganza es seguir avanzando y luchando por tu felicidad”, concluyó.

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