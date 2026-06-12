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Detienen a sujeto acusado de apuñalar a su pareja y atropellar a carabinero durante persecución en Valparaíso

El hecho ocurrió en el sector de Placilla y derivó en una persecución por la Ruta 68. El imputado enfrentará cargos por femicidio frustrado y homicidio frustrado a carabinero.

Juan Castillo

Gonzalo Pérez

Detienen a sujeto acusado de apuñalar a su pareja y atropellar a carabinero durante persecución en Valparaíso

Detienen a sujeto acusado de apuñalar a su pareja y atropellar a carabinero durante persecución en Valparaíso

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Carabineros de Valparaíso detuvo durante la mañana de este viernes a un sujeto acusado de agredir con un arma cortante a su pareja en el sector de Placilla, en la parte alta de la ciudad puerto.

La víctima fue apuñalada en una de sus piernas, hecho que será investigado como femicidio frustrado.

Tras la denuncia, personal policial inició una persecución por la Ruta 68, que terminó en el sector del Camino La Pólvora. En medio del procedimiento, el imputado atropelló a un funcionario policial antes de ser finalmente capturado.

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Persecución terminó con un carabinero lesionado

La general Patricia Vázquez, jefa de Carabineros Valparaíso, explicó que el sujeto no acató las instrucciones policiales durante el operativo. “Se enfrenta al carabinero y hace caso omiso a la señal de detenerse y de desviarse hacia una ruta, se sube a la berma, y atropella al carabinero”, detalló.

Según la autoridad policial, el funcionario debió utilizar su arma de servicio mientras el vehículo continuaba su huida. “El carabinero hace uso de su arma de servicio, efectúa dos tiros en la parte frontal de la camioneta. Posteriormente, sigue huyendo y, frente a las comunicaciones rápidas, radiales de Carabineros de Chile, lo logran interceptar en el sector de La Pólvora”, agregó.

El carabinero atropellado sufrió una lesión en su rodilla izquierda, sin compromiso óseo. Fue trasladado hasta el hospital Carlos Van Buren, donde se informó que se encuentra fuera de riesgo vital.

Por este caso, el imputado enfrentará cargos por femicidio frustrado, debido a la agresión contra su pareja, y también por homicidio frustrado a carabinero de servicio, tras el atropello registrado durante la persecución.

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, informó que se instruyó al Ministerio de Seguridad Pública presentar una querella por estos hechos.

Desde Carabineros añadieron que el detenido mantenía una denuncia previa por violencia intrafamiliar y distintos antecedentes policiales por otros delitos.

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