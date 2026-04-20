El debate sobre la violencia en los establecimientos educacionales de Chile y el proyecto de ley Salas Protegidas, impulsado tras graves incidentes como el ocurrido en Calama, fue analizado en profundidad por el exministro de Seguridad Pública, Interior y Justicia, Luis Cordero, en conversación con La Prueba de ADN. Para la exautoridad, esta es una discusión instalada en el país hace más de una década, cuyo mayor desafío actual es no mirar la crisis únicamente “desde la perspectiva del control policial”, preservando la escuela como un espacio de virtudes cívicas y comunidad.

Cordero advirtió que el Estado administra dos velocidades, respondiendo a la contingencia pero perdiendo muchas veces la perspectiva de soluciones estables, criticando que en los debates de política pública en Chile “tenemos como una memoria de los peces”, olvidando instancias previas donde ya se han abordado la intimidación con armas o el ingreso de elementos prohibidos. En esa línea, subrayó la importancia de las intervenciones tempranas y de observar las trayectorias educativas, procesos que exigen paciencia y recursos que van más allá de “los segundos de la cuña televisiva” o de las intervenciones de tres minutos en el Congreso.

Pérdida de autoridad y el impacto de la violencia digital

Uno de los ejes del conflicto, según el exministro, es la pérdida de la autoridad dentro de la escuela y cómo esta se relaciona con el rol de las familias. Al respecto, enfatizó que “los padres entienden que la escuela es una especie de externalización también de obligaciones propias”, lo que explica parte de la actual crisis de autoridad docente. Agregó que el Estado y la coacción legal tienen límites estructurales, y que la intervención falla cuando es imposible lograr la adherencia y compromiso de los padres en el proceso formativo.

Adicionalmente, Cordero alertó sobre los estragos del acoso cibernético: “Los temas de violencia virtual están provocando muchos daños”, afirmó, indicando que este fenómeno ha llevado a tasas de judicialización inéditas, convirtiendo a la escuela en un “espacio de litigio”. Sentenció que lo que comienza como violencia digital, ineludiblemente termina transformándose en violencia física al interior de las comunidades.

Datos para la prevención: La alerta del “Plan 24 horas”

Lejos de apostar exclusivamente por el enjuiciamiento criminal, Cordero hizo hincapié en utilizar los datos que el Estado ya posee para crear políticas focalizadas. Mencionó cifras consolidadas en 2025 del programa policial “Plan 24 horas”, el cual indica que ingresaron alrededor de 55.000 niños, niñas y adolescentes a recintos policiales.

El dato más revelador apunta a que más del 70% de estos menores ingresan por “vulneración de derechos”, mientras que cerca del 23% lo hace como infractores de ley. El problema se agudiza al observar las trayectorias: los jóvenes infractores presentan niveles de reingreso a comisarías que superan el 50%. Ante estas cifras, el exministro concluyó que el país necesita integrar su buena base de datos de seguridad y educación para realizar intervenciones sociales más eficaces, identificando a los menores en riesgo en lugar de aplicar normas penales generales e indeterminadas.