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Metro cierra parcialmente la Línea 4 en plena hora punta: afectó a nueve estaciones

La situación obligó a desplegar buses de apoyo para mitigar los efectos en el transporte público.

Javiera Rivera

Metro suspende parcialmente la Línea 4 en plena hora punta: se cerraron nueve estaciones

Metro suspende parcialmente la Línea 4 en plena hora punta: se cerraron nueve estaciones / [e]JORGE VILLEGAS

El servicio de la Línea 4 del Metro de Santiago se vio interrumpido la tarde de este martes en pleno horario punta, luego de que debieran cerrarse 9 estaciones por una emergencia en la vía.

Según lo informado por la empresa a través de sus canales oficiales, la situación se extendió por cerca de una hora y obligó a suspender el funcionamiento en gran parte del trazado.

Durante ese periodo, solo se mantuvo operativo el tramo entre Vicente Valdés y Tobalaba.

Las estaciones afectadas fueron Rojas Magallanes, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes, Elisa Correa, Hospital Sótero del Río, Protectora de la Infancia, Las Mercedes y Plaza de Puente Alto.

Según antecedentes preliminares, la interrupción se originó por la presencia de una persona en la vía. Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y trasladaron al afectado a un recinto asistencial.

Ante la suspensión parcial del servicio, el sistema de transporte público Red implementó buses de apoyo para facilitar el traslado de los usuarios que se vieron afectados.

Con el paso de los minutos, la emergencia fue controlada y el servicio en la línea logró ser restablecido en su totalidad durante la tarde.

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