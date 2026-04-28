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Mineduc retirará tres circulares sobre convivencia escolar y reglamentos internos del gobierno de Gabriel Boric

Las normativas sobre reglamentos internos e inclusión dejarán de regir en medio de cuestionamientos y ajustes legales.

Nelson Quiroz

Agencia UNO

Agencia UNO / Lukas Solis

El Ministerio de Educación anunció el retiro de tres circulares que regulaban aspectos clave de la convivencia escolar y los reglamentos internos de los establecimientos educacionales.

La medida fue confirmada por la ministra María Paz Arzola y recoge lineamientos difundidos previamente por 24 Horas.

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Se trata de las circulares 781, 782 y 202, impulsadas durante la administración del expresidente Gabriel Boric, las que establecían criterios para la elaboración de reglamentos internos en colegios y jardines infantiles, incluyendo materias como convivencia escolar, medidas formativas e inclusión.

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Según explicó la autoridad, estas normativas dejarán de aplicarse en el marco de la implementación de una nueva ley, que obliga a ajustar los reglamentos a un marco actualizado. En esa línea, la superintendenta de Educación, Pamela Adriazola, sostuvo que la decisión responde también a inquietudes generadas en las comunidades educativas.

“Han generado mucha intranquilidad en las comunidades educativas, no solo por su contenido, sino también por el momento en que fueron publicadas, durante vacaciones, lo que consideramos inoportuno e innecesario”, afirmó.

Adriazola agregó que “son temas importantes porque tienen que ver con la gestión de la convivencia escolar”, pero recalcó que las circulares quedarán sin efecto tras la promulgación de la nueva normativa. “Lo que vamos a hacer es derogar estas tres circulares que tienen que ver con reglamento interno y con gestión de la convivencia”, puntualizó.

Respecto a los cuestionamientos sobre contenidos vinculados a identidad de género, la autoridad fue enfática: “El contenido de la 781 no tiene que ver con el género, sino con la regulación de los reglamentos internos. Esto responde a la necesidad de adecuarse a la nueva normativa vigente”.

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