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A la espera de informe de Contraloría: Republicanos abren puerta a acusación constitucional contra exministro Montes

La decisión dependerá del documento que exponga la contralora Dorothy Pérez en la comisión de Vivienda.

Nelson Quiroz

Archivo: Agencia Uno

Archivo: Agencia Uno / CBA

La bancada del Partido Republicano anunció que resolverá el próximo 6 de mayo si impulsa una acusación constitucional contra el exministro de Vivienda, Carlos Montes, en medio de cuestionamientos por la compra de terrenos destinados a damnificados de los incendios de 2024 en la Región de Valparaíso.

La decisión se tomará tras la sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, donde expondrá la contralora Dorothy Pérez sobre los resultados de una auditoría que detectó posibles irregularidades en esas adquisiciones.

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Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

En la instancia también participará el propio Montes, quien entregará sus descargos.

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En esa línea, de acuerdo a lo recogido por La Tercera, el jefe de bancada republicano, Benjamín Moreno, señaló que esperarán “la presentación de la Contraloría en la Comisión de Vivienda para evaluar si procedemos o no con una acusación constitucional”.

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Agencia Uno / Oscar Guerra

Según antecedentes del informe, se habrían concretado compras de terrenos por más de 200 hectáreas con valores por sobre el mercado, además de registrarse incumplimientos normativos y fallas en los mecanismos de control del Ministerio de Vivienda durante la gestión de Montes.

La diputada republicana Paz Charpentier afirmó que en el documento se revela que “el exministro Carlos Montes jugó con el sueño de la casa propia de miles de familias chilenas. Y eso no es una opinión”.

Desde la oposición, el diputado independiente-UDI Hotuiti Teao valoró que Republicanos espere los antecedentes antes de tomar una decisión, aunque afirmó que “llevamos años denunciando irregularidades” y confirmó que ya existe un equipo jurídico evaluando la viabilidad de una eventual acusación.

La controversia se enmarca en el proceso de reconstrucción tras los incendios que afectaron a Valparaíso en 2024, mientras la decisión final sobre una posible acción constitucional quedará sujeta a los antecedentes que se presenten en la comisión.

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