“Hay que mover la raj...”: Sergio Rojas le manda respuesta sin filtro a Antonella Ríos tras fea acusación de dinero perdido

La inesperada salida de Antonella Ríos del canal Zona Latina sigue escribiendo nuevos capítulos. De hecho, la polémica se extiende y parece lejos de cerrarse por completo.

Recientemente, la actriz de 51 años cuestionó al animador del programa Que Te Lo Digo, Sergio Rojas. “Te vendes de buena gente y das vuelta todo. No me obligues a exponerte porque sales perdiendo y la gente sabrá quién eres. ¿Dónde está la plata del sur?“, lanzó.

Como era de esperar, el aludido no guardó silencio y aprovechó la edición del lunes por la tarde para mostrar facturas de la ayuda que logró recaudar en el verano para las víctimas de los incendios en el sur de Chile.

“Acá están todas las boletas del viaje, de la bencina; tiene la fecha, el lugar, la hora, etcétera. Acá están todas las transferencias y lo que se reunió en tres cuentas distintas”, fue detallando Rojas en pantalla.

Ahí aclaró el monto que se logró reunir entre todos los aportes: $18.501.729 . “Todo esto voy a ver qué plataforma lo subo... para que todas las personas puedan tener acceso”, adelantó mientras tomaba los papeles.

Tras informar sobre los gastos del proceso, esclareció: “El saldo a favor, del que toda la gente se llena la boca hablando como si fuera una suma muy abultada y millonaria, es de $1.126.613″, dijo.

“No quiero minimizar el monto, pero ¿ustedes creen que yo voy a hipotecar una carrera, voy a ensuciar un nombre y voy a echar por la borda todo lo que me ha costado por $1 millón 300 mil? Habría que ser muy hue... habría que ser muy torpe”, sostuvo.

“Si me van a vender, véndanme, pero por una cantidad que no sea dos o tres millones de pesos... yo esto me lo gano con 20 alfombras”, explicó a los televidentes.

Un momento después, y siguiendo con el tono serio, exigió disculpas. “Antonella Ríos, te lo exijo como comunicador responsable, que sembraste una duda. La duda está resuelta; luego de que tú veas estos papeles, exijo tus disculpas públicas”, añadió.

Sobre el dinero excedente, aseguró que se gastará en comprar ropa de cama que se entregará el segundo fin de semana de mayo. “Es fácil sentartarse a criticar una bonita obra, pero hay que mover la raja para poder sentirse parte de algo. No moviste ni un dedo, salvo llamar a tu pololo para que nos ayudara en la gestión del camión”, fue parte del cierre.