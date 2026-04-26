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“Cuando el pololo de Antonella me trata de perro cu...”: Sergio Rojas rompe el silencio tras dichos en su contra

El comunicador volvió a cargar contra la pareja de la actriz tras recibir una amenaza.

Sebastián Escares

“Cuando el pololo de Antonella me trata de perro cu...”: Sergio Rojas rompe el silencio tras dichos en su contra

La polémica entre Antonella Ríos y Sergio Rojas parece no acabar. Ahora este último fue quien rompió el silencio tras recibir amenazas de la pareja de la actriz.

Cabe recordar que desde que Antonella Ríos fue desvinculada de Zona Latina, se originó una fuerte discusión entre ambos, lo que terminó por quebrar su amistad.

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Rojas le echó bencina al fuego cuando arremetió contra la pareja de la actriz, tras decir: “Yo soy malo y el pololito no paga la pensión”.

Ante ello, la pareja de Antonella Ríos le lanzó: “Perro cu... te voy a pescar y sacar la ctm, con mi mujer no”. Sin embargo, el comentario fue eliminado minutos más tarde.

La respuesta de Sergio Rojas

Por medio de su canal de difusión, Sergio Rojas se defendió ante la amenaza de la pareja de Antonella Ríos.

“Cuando el pololo de Antonella me trata de ‘perro cu..., te voy a pescar y sacar la concha...’ todo me calza y el puzzle se completa solo”, expuso.

En esa misma línea, mencionó: “Parece que no estaba tan equivocado y la versión de su ex se vuelve cada segundo más creíble”.

Además, adjuntó supuestas pruebas de una presunta deuda de pensión de la pareja de Ríos. "Esto del pololo salió a la luz porque la protagonista lo mostró en sus redes, luego se hicieron notas de prensa y cuando ya fue público nosotros le preguntamos en el programa… esa es la cronología", cerró.

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