Emergencias en Los Lagos: tres incendios estructurales dejan fallecidos, lesionados y viviendas destruidas
Las comunas de Quellón, Osorno y Puerto Montt enfrentaron graves siniestros que movilizaron a múltiples compañías de Bomberos.
Emergencias en Los Lagos: tres incendios estructurales dejan fallecidos, lesionados y viviendas destruidas
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En las últimas horas, se registraron tres incendios estructurales en la Región de Los Lagos, los que dejaron personas fallecidas, varios lesionados y múltiples viviendas destruidas.
La emergencia más grave ocurrió durante la noche en calle Ignacio Carrera Pinto, en la comuna de Quellón, Chiloé, donde diversas compañías de Bomberos trabajaron para evitar la propagación de las llamas.
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Debido a la construcción de madera de los inmuebles, el fuego avanzó rápidamente y consumió dos viviendas. Además, en medio de la remoción de escombros, fueron encontrados tres cuerpos sin vida.
Incendios en Osorno y Puerto Montt
En paralelo, otro incendio afectó a dos casas en calle Los Cedros, en Osorno, dejando cinco personas damnificadas y a un adulto mayor con quemaduras de carácter grave, quien permanece internada en el hospital de la ciudad.
El tercer siniestro ocurrió durante esta madrugada en la población Muñoz, en Puerto Montt, donde dos personas resultaron lesionadas y una vivienda quedó con daños mayores e inhabitable.
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