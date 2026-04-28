Johnny Herrera reacciona a la arenga de Fernando Gago en la U y lanza inesperado mensaje: “Es solo...”

El exportero e ídolo de Universidad de Chile, Johnny Herrera, reaccionó con molestia luego de que el club revelara en redes sociales la arenga del técnico Fernando Gago previa al último Clásico Universitario frente a Universidad Católica.

Si bien el otrora arquero nacional celebró la victoria azul, cuestionó la exposición mediática de un momento íntimo del plantel y marcó distancia de la estrategia comunicacional utilizada por la institución.

“No está bien eso. Se pierden los códigos de camarín”, expresó tajante en su rol de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports.

“Yo que soy más antiguo, no estoy de acuerdo. Porque ganas, sale publicado, pero si pierdes... Al final es solo marketing. Uno entiende que hay que sacarle provecho al clásico, pero se pierde la intimidad de camarín. Eso es sagrado. No me gusta para nada”, recalcó el exgolero azul.

Finalmente, Herrera contó que “esto lo quisieron hacer varias veces en la U cuando yo era capitán, y siempre me negué. No dice nada nuevo. Para mí es cualquier cosa. Tiene un gran currículum, pero viene llegando al club”.