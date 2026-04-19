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Confirman nuevo caso de hantavirus en Los Lagos y suman seis en el año

El paciente es un joven de 22 años que permanece internado en Santiago tras contagiarse en Cochamó.

Verónica Villalobos

Marcelo Opitz

Confirman nuevo caso de hantavirus en Los Lagos y suman seis en el año

Santiago

Un nuevo caso de hantavirus fue confirmado en la región de Los Lagos, elevando a seis los contagios registrados durante este año, según informó la autoridad sanitaria.

Se trata de un joven de 22 años que actualmente se encuentra internado en el Hospital del Tórax, en condición estable y fuera de riesgo vital.

De acuerdo con los antecedentes, el contagio se habría producido tras realizar actividades recreativas al aire libre en la comuna de Cochamó, donde el paciente habría estado expuesto al virus.

Las autoridades indicaron que el cuadro clínico comenzó con síntomas compatibles, lo que motivó su consulta médica y posterior diagnóstico.

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Desde el municipio, el alcalde Francisco Donoso llamó a no estigmatizar la comuna y reforzar las medidas de autocuidado, especialmente en zonas rurales o con abundante vegetación.

En paralelo, la Seremi de Salud intensificó las labores de vigilancia y educación, reiterando recomendaciones como mantener la limpieza de espacios, evitar el contacto con roedores y ventilar adecuadamente lugares cerrados para prevenir contagios.

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