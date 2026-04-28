Matrimonio de adultos mayores muere en incendio en Padre Hurtado: fueron encontrados en el segundo piso de su vivienda

Durante la madrugada de este martes, un incendio estructural dejó a dos personas fallecidas en la comuna de Padre Hurtado, en la Región Metropolitana.

El siniestro se registró pasadas las 00:00 horas en un domicilio ubicado en calle Río Aconcagua, donde funcionaban un almacén y una botillería en el primer piso. De acuerdo con los antecedentes preliminares, las llamas se propagaron rápidamente hacia el segundo nivel, donde se encontraban las habitaciones.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de Bomberos, quienes lograron controlar el fuego tras intensas labores. Sin embargo, durante la remoción de escombros, encontraron los cuerpos calcinados de los propietarios del inmueble: un hombre de 87 años y una mujer de 85, ambos adultos mayores.

Las víctimas correspondían a un matrimonio que residía en el mismo lugar donde operaban los locales comerciales.

Las causas del incendio están siendo investigadas por personal especializado, mientras que equipos de emergencia trabajaron en el sitio durante varias horas para descartar riesgos adicionales.