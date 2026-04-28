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Niño de 7 años se encuentra en estado crítico tras ser baleado durante un robo en su casa en La Cruz

El ataque ocurrió frente a sus abuelos, quienes también fueron agredidos, y uno de ellos resultó con lesiones graves.

Ruth Cárcamo

Gonzalo Pérez

Agencia UNO

Agencia UNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Un violento asalto al interior de una vivienda en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso, dejó a un niño de 7 años en estado crítico tras recibir un disparo por parte de delincuentes armados.

Según información preliminar, Carabineros concurrió hasta un domicilio ubicado en el sector de Pocochay, donde un hombre de 68 años relató que mientras se encontraba junto a su esposa y su nieto, cuatro sujetos ingresaron a la casa.

Los antisociales, encapuchados y premunidos de armas de fuego, intimidaron a la familia y la agredieron con golpes de pie y puño, para luego registrar el inmueble y sustraer diversas joyas.

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Niño baleado y adulto mayor con fractura de falange

En medio del violento robo, el menor comenzó a gritar, momento en que uno de los delincuentes le disparó en la parte posterior del hombro derecho antes de huir del lugar.

Producto de la gravedad de sus lesiones, el niño debió ser trasladado al Hospital Gustavo Fricke. Si bien en un primer momento se informó que se encontraba en riesgo vital, durante las últimas horas salió de esa condición, aunque permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, consignó el medio regional Tu Opinas.

Por su parte, el hombre de 68 años resultó con lesiones de carácter grave consistente en una fractura de falange, mientras que su esposa no presentó lesiones. Por instrucción de la Fiscalía, personal de la BICRIM y de la SIP de Carabineros quedó a cargo de las diligencias.

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