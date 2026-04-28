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VIDEO. “Deja la pasta, preocúpate por tu vida, por tus hijos, por tu familia, déjate de andar hue… pidiendo plata, estafando"

“No quiero entrar en detalle, porque eso podría arriesgar una demanda, pero no era una persona de trigo limpio, nunca lo ha sido tampoco”, apuntó contra el creador de contenido.

Nelson Quiroz

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Una intensa controversia se instaló en el mundo de la música urbana chilena y las personalidades de redes sociales luego de las declaraciones del influencer conocido como “Papi Micky”, quien aseguró ser clave en el éxito del grupo C4.

Sus dichos generaron una rápida y dura respuesta por parte de excompañeros de la agrupación, quienes lo acusan de faltar a la verdad.

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En un video difundido en redes sociales de Cuéntame todo y exagera, el propio Miguel Devia, nombre real del influencer, afirmó: “Paren de colgarse de mí… digan la verdad que soy el creador de C4”, agregando que gracias a él el grupo habría alcanzado notoriedad en televisión y en la industria.

“Deja la pasta...”

Las declaraciones no tardaron en ser desmentidas. En una entrevista en el mismo espacio, el vocalista Raúl Correa fue categórico: “Nunca fue el creador de C4, jamás. El grupo lo formamos nosotros”, detallando que la banda se originó a mediados de los 2000 con otros integrantes, y que Devia solo participó de forma temporal.

Correa también apuntó directamente contra el influencer, calificándolo como mentiroso y cuestionando su comportamiento. “Anda buscando colgarse de cualquier cosa”, afirmó, junto con asegurar que existen audios y mensajes que respaldarían su versión.

La polémica escaló aún más con acusaciones sobre conductas personales. El cantante sostuvo que Devia habría tenido “malas costumbres” y lo responsabilizó de afectar la imagen del grupo en el pasado. “No quiero entrar en detalle, porque eso podría arriesgar una demanda, pero no era una persona de trigo limpio, nunca lo ha sido tampoco”, dijo.

“Es mentiroso, porque después de eso, llama por teléfono, y pide perdón, y dice, oye, ¿por qué no vamos a otro programa? Y aprovechamos, bueno, anda buscando solamente colgarse de cualquier cosa", sumó.

Pero Correa no se quedó ahí y fue más allá con sus dichos contra “Papi Micky”: Deja la pasta. Preocúpate por tu vida, de tus hijos. Eso es lo importante, la familia, déjate de andar hueviando (sic), de pedir plata a la gente, estafando personas en los eventos, dejando mal el nombre de tus amigos, de tus compañeros. Ya ningún hueón (sic) quiere grabar contigo. Basta".

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