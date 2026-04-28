Ministro Quiroz rechaza petición del Frente Amplio y descarta dividir proyecto de Reconstrucción Nacional: “Es un todo concatenado”

Durante este lunes, en medio del debate por el proyecto de Reconstrucción Nacional, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó dividir la iniciativa impulsada por el Gobierno, pese a las presiones de la oposición para separar las medidas vinculadas a la reconstrucción tras los incendios en el sur del país.

La controversia se instaló luego de que la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, junto a parlamentarios de su colectividad, se reunieran con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, para plantear reparos al contenido de la propuesta. En concreto, solicitaron que el plan de reconstrucción por incendios en Valparaíso y Biobío se tramite como un proyecto independiente.

En esa misma línea, desde el Partido Comunista también emplazaron al Ejecutivo a retirar la iniciativa para dividirla, argumentando que incluye medidas que —según señalaron— favorecen a sectores de mayores ingresos.

Sin embargo, el ministro Quiroz cerró la puerta a esa posibilidad. En conversación con Radio Infinita, sostuvo que “no hay posibilidad de separar ” el proyecto, enfatizando que “esto es un todo, un todo concatenado que reactiva y hace crecer”.

El titular de Hacienda explicó que la propuesta debe analizarse de forma integral y reiteró que el Gobierno no tiene “ninguna intención de dividirlo”. Según detalló, el plan combina medidas de corto plazo orientadas a la reconstrucción —incluyendo incentivos tributarios— con herramientas destinadas a impulsar la economía en el mediano plazo.

En ese contexto, defendió que la iniciativa contempla rebajas tributarias y estímulos a la construcción, como la eliminación del IVA a la venta de viviendas nuevas, además de otros mecanismos orientados al crecimiento.

Finalmente, Quiroz subrayó que el proyecto también aborda factores estructurales para la inversión. “No es solo un tema de impuestos, también es un tema de permisos y de incerteza en materia de la validez de los permisos que se otorgan para hacer las inversiones. Esto refuerza esa validez, esa certeza”, concluyó.