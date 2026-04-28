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¿No te quieres perder ningún partido del Mundial 2026? Te contamos cómo agendártelos

En ADN tenemos un especial de la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

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¿No te quieres perder ningún partido del Mundial 2026? Te contamos cómo agendártelos

¿No te quieres perder ningún partido del Mundial 2026? Te contamos cómo agendártelos / Leonardo Moreno

Quedan menos de 50 días para el inicio del Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Será la justa planetaria con la mayor cantidad de partidos en la historia: 104 duelos en un torneo de 48 selecciones.

Solo en la fase de grupos serán 72 partidos, los que se disputarán entre el 11 y el 27 de junio. Obviamente con tal volumen de duelos hay bastantes que pueden interesar al público general, mientras que otros solo llamarán la atención a los más fanáticos.

¿Cómo saber a qué horas se juegan los partidos que no te quieres perder? En ADN tenemos una solución simple y práctica: en nuestro especial, puedes revisar las noticias del torneo y los partidos por selección, grupos y hasta ciudad en que se jugará.

ADN

Por ejemplo, si te interesa el grupo J, compuesto por Argentina, Argelia, Austria y Jordania, puedes elegirlo y nuestro especial te mostrará los seis partidos que se disputan en la zona.

Si solo quieres seguir a la albiceleste, al escribir el nombre del país te muestra sus tres encuentros de la fase de grupos. El día y la hora (de Chile) y el estadio son detalles que se despliegan en nuestro especial.

No es lo único: también puedes agregar los 72 partidos a tu calendario para que no se te pase ninguno. Ingresando desde tu teléfono, basta con apretar el botón “Agrégalo a tu calendario” para que se descargue un archivo que agendará en tu app de calendario favorita cada choque de la frase de grupos, desde donde saldrán los clasificados a los 16avos de final.

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