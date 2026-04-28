;

VIDEO. El divertido chascarro que sufrió presentador en Mega: experimento en vivo terminó mal

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, protagonizó un entretenido momento durante Meganoticias.

Nicolás Lara Córdova

El divertido chascarro que sufrió presentador en Mega: experimento en vivo terminó mal

Este martes, el meteorólogo, Alejandro Sepúlveda, vivió un divertido momento al querer hacer un experimento en vivo durante Meganoticias Amanece.

Sepúlveda intentó explicar de manera didáctica cómo funciona la presión atmosférica.

El comunicador comenzó a comentar las posibles lluvias que podrían llegar a Santiago durante esta semana y explicó por qué a veces no llueve en algunas zonas.

Revisa también:

ADN

“Uno habla de las presiones atmosféricas. Qué es la alta y la baja presión.La presión atmosférica es el peso de la columna de aire sobre un lugar determinado. Ese peso viene de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba”, explicó el comunicador.

Durante la explicación, la conductora Florencia Vial le entregó una botella llena de agua, mientras que Gonzalo Ramírez le pasó una pelota de tenis de mesa.

Sepúlveda utilizó la pelota como una suerte de tapa e inclinó la botella, pero el agua no cayó.

La presión nos ayudó a mantener la tapa en su lugar”, explicó Sepúlveda.

En ese momento el periodista fue más allá y puso la botella sobre su cabeza para repetir el experimento, pero en ese momento la pelota cayó, provocando que el agua lo mojara completamente y provocando las risas en el estudio.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad