El divertido chascarro que sufrió presentador en Mega: experimento en vivo terminó mal

Este martes, el meteorólogo, Alejandro Sepúlveda, vivió un divertido momento al querer hacer un experimento en vivo durante Meganoticias Amanece.

Sepúlveda intentó explicar de manera didáctica cómo funciona la presión atmosférica.

El comunicador comenzó a comentar las posibles lluvias que podrían llegar a Santiago durante esta semana y explicó por qué a veces no llueve en algunas zonas.

“Uno habla de las presiones atmosféricas. Qué es la alta y la baja presión.La presión atmosférica es el peso de la columna de aire sobre un lugar determinado. Ese peso viene de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba”, explicó el comunicador.

Durante la explicación, la conductora Florencia Vial le entregó una botella llena de agua, mientras que Gonzalo Ramírez le pasó una pelota de tenis de mesa.

Sepúlveda utilizó la pelota como una suerte de tapa e inclinó la botella, pero el agua no cayó.

“La presión nos ayudó a mantener la tapa en su lugar”, explicó Sepúlveda.

En ese momento el periodista fue más allá y puso la botella sobre su cabeza para repetir el experimento, pero en ese momento la pelota cayó, provocando que el agua lo mojara completamente y provocando las risas en el estudio.