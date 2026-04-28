Lluvia y nieve en Chile: qué lugares podrían recibir hasta 50 mm de precipitaciones en menos de 24 horas / mammuth

Un potente sistema frontal se desplaza por la zona centro-sur de Chile, activando nuevas lluvias en diversos sectores.

Según los modelos meteorológicos ECMWF y GFS, este martes 28 de abril será la “jornada más crítica” para diversas regiones.

Las precipitaciones comenzaron a manifestarse de forma débil durante la madrugada en la Región de Los Ríos. Sin embargo, se espera que la intensidad aumente significativamente a partir del mediodía, extendiéndose rápidamente hacia La Araucanía y el Biobío.

Lluvia en Chile: ¿Dónde podrían caer hasta 50 milímetros de agua?

El pronóstico indica que los pulsos más intensos de lluvia se concentrarán en los sectores precordilleranos y cordilleranos. En estas áreas, la acumulación de agua llegaría a los 50 milímetros en menos de 24 horas.

Según un reporte de Meteored, los puntos específicos son:

Región del Biobío : Antuco, Ralco y la cordillera de Nahuelbuta en la provincia de Arauco.

: Antuco, Ralco y la cordillera de Nahuelbuta en la provincia de Arauco. Región de La Araucanía : Curacautín, Cherquenco, Pucón, Curarrehue y Lican Ray.

: Curacautín, Cherquenco, Pucón, Curarrehue y Lican Ray. Región de Los Ríos: Coñaripe, Panguipulli, Neltume, Futrono y Lago Ranco.

Además de la lluvia, el fenómeno climático vendrá acompañado de rachas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h en los sectores litorales y cordilleranos de las regiones ya mencionadas.

Por lo demás, hacia el final de esta jornada, el descenso de las temperaturas permitirá que las precipitaciones se transformen en nieve en las zonas más altas de las regiones de Ñuble y Biobío.

Se espera que la inestabilidad decline durante la madrugada del miércoles 29 de abril, dejando solo chubascos aislados en la cordillera antes del amanecer.