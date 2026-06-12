Haití vs Escocia: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

El partido entre Haití y Escocia, correspondiente a la primera fecha del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se jugará este sábado 13 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Boston.

El cruce entre Haití y Escocia por la primera fecha del Grupo C es, sin duda, uno de los duelos más cargados de emotividad, nostalgia e ilusión en el arranque del Mundial 2026.

Ambos combinados comparten la zona con las potencias de Brasil y Marruecos, lo que convierte a este partido en una auténtica “final anticipada” si quieren soñar con avanzar a la siguiente ronda.

¿Dónde ver el partido en Chile?

Televisión por cable: El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de DSports (DirecTV)

El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de (DirecTV) Streaming online: Puedes seguirlo en vivo a través de las aplicaciones DGO (para suscriptores de DirecTV) y por Paramount+.

Horario del partido

El pitazo inicial está programado para las 21:00 horas (horario de Chile continental).

Alineaciones probables