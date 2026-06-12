Haití vs Escocia: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV
El duelo por el Grupo C de la Copa del Mundo será seguido de cerca por brasileños y marroquíes.
El partido entre Haití y Escocia, correspondiente a la primera fecha del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se jugará este sábado 13 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Boston.
El cruce entre Haití y Escocia por la primera fecha del Grupo C es, sin duda, uno de los duelos más cargados de emotividad, nostalgia e ilusión en el arranque del Mundial 2026.
Ambos combinados comparten la zona con las potencias de Brasil y Marruecos, lo que convierte a este partido en una auténtica “final anticipada” si quieren soñar con avanzar a la siguiente ronda.
¿Dónde ver el partido en Chile?
- Televisión por cable: El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de DSports (DirecTV)
- Streaming online: Puedes seguirlo en vivo a través de las aplicaciones DGO (para suscriptores de DirecTV) y por Paramount+.
Horario del partido
El pitazo inicial está programado para las 21:00 horas (horario de Chile continental).
Alineaciones probables
- Haití: Placide; Arcus, Adé, Delcroix, Expérience; Deedson, Jean-Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot e Isidor.
- Escocia: Gunn; Hickey, Hanley, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, Christie; Shankland y Adams.
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