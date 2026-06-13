Una oportuna acción de funcionarios de Seguridad Pública de la Municipalidad de Frutillar permitió rescatar con vida a un adulto mayor de 92 años que permanecía atrapado al interior de una vivienda afectada por un incendio en el camino hacia el sector de Los Pellines, en la Región de Los Lagos.

La emergencia se registró durante las últimas horas en una propiedad ubicada en la caletera de la ruta que conecta con el sector rural. Tras recibir la alerta, personal municipal acudió rápidamente al lugar y se convirtió en el primer equipo de emergencia en arribar al sitio del siniestro.

Al llegar, los funcionarios constataron que el propietario del inmueble aún permanecía dentro de la vivienda afectada por las llamas, por lo que actuaron frutide inmediato para auxiliarlo y evacuarlo antes de que el fuego avanzara o comprometiera su integridad física.

La rápida intervención evitó una tragedia

Gracias a la pronta reacción de los equipos municipales, el adulto mayor pudo ser puesto a salvo antes de la llegada de las unidades de Bomberos que posteriormente trabajaron en el control de la emergencia.

Desde la Municipalidad de Frutillar destacaron que la intervención fue clave para evitar una tragedia. En una declaración oficial señalaron que la acción permitió “rescatar a un adulto mayor de 92 años que se encontraba al interior de una vivienda afectada por un incendio”.

La entidad también destacó que los funcionarios municipales “procedieron de inmediato a auxiliarlo y ponerlo a salvo”, decisión que resultó determinante para proteger la vida del vecino afectado.

Hasta el lugar concurrió el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, quien valoró el actuar de los equipos de Seguridad Pública y destacó el compromiso demostrado por los funcionarios frente a una situación de alto riesgo.

El estado de salud del adulto mayor no presentó complicaciones de gravedad tras el rescate, mientras las autoridades continúan recopilando antecedentes para determinar el origen del incendio.