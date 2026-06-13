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VIDEO. La nueva tecnología que está innovando en este Mundial 2026: experiencia 3D

La BBC estrenó una nueva aplicación que te permite ver los goles de los partidos de la Copa del Mundo desde dentro de la cancha.

Lucas San Martín

(Photo by Harry How/Getty Images)

(Photo by Harry How/Getty Images) / Harry How

En esta nueva Copa del Mundo se estrenó una innovadora forma de ver goles repetidos. La BBC estrenó una nueva aplicación en donde se podrán ver las anotaciones en 3D, permitiendo a todos los fanáticos tener una experiencia inmersiva en la cancha.

En la aplicación “BBC Sports” se puede revivir los momentos destacados de cada partido, y gracias a las tecnología impulsada por Immersiv.io, tienes la opción elegir tu ángulo favorito para rebobinar las jugadas y los goles desde el punto de vista de futbolista que se encuentra en la cancha.

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Además, permite tener una vista de transmisión donde controlas el ángulo de la cámara, una vista táctica con vista aérea, seguir a un futbolista en tercera persona y observar el partido a través de sus ojos.

Por otro lado, puedes acceder a datos y estadísticas de todas las selecciones en el Mundial 2026. También, tendrá la actualización en vivo de los encuentros mientras tu celular se encuentre en la pantalla de bloqueo.

Esta tecnología innovadora ya fue estrenada el día de la jornada de este viernes en el partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina.

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